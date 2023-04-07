Afyonkarahisar'da yamaçtan kopan kaya parçaları tedirginliğe neden oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:44

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:51

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dipevler köyünde meydana gelen olayda, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları bir evin yakınına düştü.

Bir evin kayaların altında kalmasının önüne istinat duvarı geçerken, köylüler büyük korku yaşadı.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Köy sakinlerinden Süleyman Altındağ, kayaçtaki aşınmanın birkaç ay önce meydana geldiğini ifade ederek, “Daha önce bu kaya çatlaktı, biz muhtarımızla birlikte kaymakamlığa dilekçe verdik. Dilekçeden sonra inceleme başlatıldı. İş makineleri gelmedi, aradan birkaç gün geçtikten sonra kaya bu şekilde yere düştü. Biz ev sakinleri olarak kopan kaya parçalarının kaldırılmasını istiyoruz. Çok şükür olayda ölen ya da yaralanan olmadı” dedi.

Öte yandan kopan kaya parçalarının ortaya çıkardığı görüntü görenleri korkuttu.