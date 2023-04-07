Yargıdan eski YSK başkanı Muharrem Akkaya hakkında karar

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen siyasi yasak kararının ardından “mazbata” açıklaması yapan dönemin YSK Başkanı Akkaya, “Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez” dedi. Tepkiler üzerine Akkaya, bir adaya yönelik değil genel bir değerlendirme yaptığını savundu.

Avukatlar İsmail Sami Çakmak ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, 21 Aralık’ta, Akkaya hakkında “görevden çekilmeye davet disiplin cezasının uygulanması” için Yargıtay’a başvurdu. Dilekçede, “Seçim takviminin olabildiğince yaklaştığı bir dönemde, gündemi meşgul eden ve YSK tarafından karara bağlanacak konularda YSK başkanının görüş açıklamasının hiçbir hukuksal dayanağı söz konusu olamaz. Beyanı, yaklaşan seçim takvimi nedeniyle her durumda tarafsızlığını ortadan kaldıran bir beyandır” denildi. Yargıtay, 14 Mart’ta başvuruyu sonuçlandırdı.

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım tarafından 17 Mart’ta tebliğ edilen yazıda, “Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 14 Mart 2023 tarihli ve 77 sayılı kararıyla ‘soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına’ karar verilmiştir” denildi. Kararın gerekçesi ise açıklanmadı. Kararın kesin nitelikte olması nedeniyle itiraz yolu ise kapalı.

(Ömer Faruk Eminağaoğlu)

"BİZ DE NOT EDİYORUZ"

Eminağaoğlu, karara ilişkin “Yargıtay, aldığı kararı göndermediği için kararın gerekçesini bilmek olanaksız. Yargıtay ve YSK, hukuksuzluk konusunda birbiriyle yarışır durumda. Bu gibi kararların niteliği bugün kesin olsa da yarın bunun gibi kararlara imza atanlardan hukuk devleti adına hiç kuşkusuz hesap sorulacak. Halkımız asla umutsuzluğa kapılmasın. Hukuk içinde hesabını sormak için biz de not ediyoruz” dedi.