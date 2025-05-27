Ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü: Cezası belli oldu!

Merkeze bağlı Halıcılar köyünün dağlık bölgesindeki keçi ağılında 22 Şubat 2024'te korkunç bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Cihan Karaca'nın (44) av tüfeğiyle vurulmuş cesedinin bulunmasının ardından jandarma çalışma başlattı. Ekipler, Cihan Karaca'nın babası A.K. ile kardeşleri Ahmet Karaca (36), D.K. ve F.K.'yi gözaltına aldı.

Savcılıktaki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Karaca, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Baba A.K. ifadesinin ardından bırakılırken, D.K ve F.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Haklarında, 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ahmet Karaca ile tutuksuz sanıklar D.K. ve F..K. üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada baba A.K. ile anne A.K. de tanık olarak yer aldı. Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar D.K. ile F.K.'nin beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Ahmet Karaca ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karaca’nın cezası, indirim uygulanarak ömür boyu hapse çevrildi.