Ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan tartışmada kardeşi Alaattin Özer (50) tarafından odunla darbedilen Yılmaz Özer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:38

Olay, saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 

Alaattin Özer, yolda bulduğu odun parçasıyla ağabeyini darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Özer’i, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #Nevşehir #Odun

İlgili Haberler

Samsun'da karısını darbederek yaralayan kişi gözaltına alındı

Samsun'da karısını darbederek yaralayan kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda dehşet: Annesini darbederek öldürdü!

Beyoğlu’nda dehşet: Annesini darbederek öldürdü!
1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdüler: Anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet!

1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdüler: Anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler