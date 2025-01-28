Ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü

Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:38

Güncelleme: 28.01.2025 - 00:38

Olay, saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Alaattin Özer, yolda bulduğu odun parçasıyla ağabeyini darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Özer’i, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.