Ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülmüştü: Reşit Kibar davası başladı

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar ile ilgili, biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, mahkeme salonunun fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle 30 Mayıs'a ertelenmişti.

BARO, STK VE PARTİLER TAKİP EDİYOR

Davayı, Türkiye Barolar Birliği ile CHP, DEM Parti, EMEK Partisi, SOL Parti ve Yeşil Artvin Derneği temsilcileri takip ediyor.

Duruşma öncesinde açıklama yapan Uğur Karakuş, "İlk duruşmada salon ile ilgili problemler vardı bu problem kısmen de olsa giderildi. Şimdi o salonda görülecek duruşma. Duruşmanın ayrıntıları ile ilgili avukat arkadaşlarımız bilgilendirme yapacak. Bugün aynı zamanda Artvin'in ve Türkiye'nin önemli mücadele başlıklarından Cerattepe ile ilgili de bir süreç var. Kazandığımız davalar sonucunda bugün bilirkişi heyeti tekrar gelecek. Cerattepe ile ilgili de bir süreç var onu da bugün yakından takip edeceğiz" dedi.

Bir avukat ise "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Bir önceki duruşma salonunun kapasitesinin yetersiz olma sebebi ile bu duruşmanın ertelenmesi ve uygun bir yer ayarlanması talep etmiştik. Şimdi o uygun yer ayarlandı. Adliyenin içinde beşinci katta duruşma görülecek konferans salonunda. Buraya gelen herkesi duruşmayı takip etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.