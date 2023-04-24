Ağaç kesme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Tokat’ta ağaç kesme kavgası sırasında kaza kurşunu 1 can alırken çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.
Olay, Tokat’ın Çat beldesinde meydana geldi. Uzun süredir ağaç kesme olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.
O.Y., oğlu M.Y ve R.G.,D.G arasında çıkan tartışma sonucunda taraflar birbirine silahla ateş etti. Olay anında çatışma ortasında kalan Y.U.(18) kaza kurşunu sonucu yaralandı. İki aile arasında ise H.Y. ve diğer aileden R.G. ve D.G. yaralandı.
KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından yaralılar Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane de yapılan müdahalelere rağmen Y.U.(18) yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitiren Yusuf Uzun Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane önüne gelen yakınları Uzun’un ölüm haberini alınca feryat etti.
Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi’ne çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Olayda O.Y. oğlu M.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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