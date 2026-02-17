Ağaca ‘barkod’ vuruldu, ‘tasarruf tedbiri’ unutuldu: 186 yıllık sistem değişiyor, 450 milyonluk harcama yapılacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ağaç kesiminde yeni bir sisteme gidiyor. Neredeyse maliyetsiz “enfrenç boya” sistemi, rafa kaldırılıyor. 186 yıldır kullanılan ve ziftten üretilen boya, kesilmesi kararlaştırılan ağaçların işaretlenmesi, ağaçların kesiminin ardından çıkan ürünlerin boyu, hacmi gibi niteliklerinin üzerine yazılması noktasına işlev sağlıyordu. Boya, hangi koşulda olursa olsun ağaçtan elde edilen ürün yok edilmedikçe silinmemesiyle biliniyor.

OGM, dijitalleşme adı altında maliyetleri yükseltecek olan ve boyayla yapılan işlemden çok daha dayanıksız olan barkod sistemine geçiyor. 2023 yılında işlemlere başlayarak pilot bölgelerde kullanıma açılan barkod sistemi, Düzce merkezli “Uluçınar” isimli şirket aracılığıyla ülke genelinde yaşama geçirilmeye hazırlanıyor. Projeye tepki gösteren Tarım Orman-İş Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, söz konusu işlemin maliyetinin kamuya yaklaşık olarak yıllık 450 milyon lira olacağını öngördü.

‘ORMANIN HER YERİNDE İNTERNET ÇEKMESİ GEREKİR’

Durmuş, sistemin altyapısının henüz oluşturulmadığına vurgu yaparak “Barkod sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için üretim yapılan ormanın her yerinde internet bağlantısının olması gerekir. Çünkü o barkodun hemen tablete okutularak sisteme kayıt edilmesi gerekir. Ürünlerin barkodunun takibi için de sistemin oturtulması gerekir. Bırakalım ormanın her yerinde internetin çekmesini, il merkezinde bile internete erişimde sorun yaşıyoruz” dedi.

Barkodların dayanıksız olduğuna da dikkat çeken Durmuş, “Barkodlar zımba sistemiyle ağaçlara çakılıyor. Ağaçlar, kesildiği yerden yol kenarına veya depolara kadar sürüklenirken çeşitli darbelere maruz kalıyor. Bu süreçte barkodların birçoğu kopuyor. Sağlıklı bir şekilde depoya inemeden ziyan oluyor” ifadelerini kullandı.

25 KURUŞLUK BARKOD KAMUYA 5 LİRAYA SATILIYOR

Sistemin üzerine inşa edildiği temeli oluşturan şirket seçiminde şeffaflık bulunmadığını belirten Durmuş, “Eğer böyle bir sisteme geçiliyorsa, kurum bunu ilan ederek bununla ilgili teklifler almalıydı. İhale kanununa uygun bir şekilde ihale edilerek alınması gerekirken, maalesef Düzce’de bir firmaya bunları yaptırıyor” eleştirisini yaptı.

Sistemin maliyeti üzerinden de OGM’ye tepki gösteren Durmuş, 25-30 kuruş arası bir fiyata mal edilen barkodların, kamuya ağaç başı 5 liraya satıldığını aktardı. Durmuş, böylelikle “tasarruf tedbiri” yapmayı amaçlayan kamunun bu sisteme yıllık olarak yaklaşık 450 milyon liralık harcama yapacağını öngördü.