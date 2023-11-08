Ağaçların yeri mezar oldu
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Asri Mezarlık’ta mezar yeri açmak için ağaç katliamı yapması, mezar sahiplerinin ve çevredekilerin tepkisini çekti.
Yurttaşlar bölgenin ağaçlandırılmasını talep etti. Yurttaşlar, “Daha önce yine burada ağaç katliamı yapılmıştı. Şimdi ise yeniden ağaç kesmeye başladılar. Bu ağaçlar, kuşların yuvaları, çevrenin oksijen deposu.
Fazla mezar yeri üretme adına neden güzelim ağaçlara kıyıyorsunuz? Bu durumu ilgililerin dikkatine sunuyoruz ve kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.
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