Ağaçlık alana AVM dikecekler

Yayınlanma: 04.09.2024 - 16:23

Güncelleme: 04.09.2024 - 16:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara’nın Çankaya ilçesinde Karakusunlar Mahallesi’nde bulunan 103 bin 867 metrekarelik taşınmazları bir bütün halinde ‘satış’ yöntemiyle özelleştireceğini açıkladı. Mülkiyeti Hazine’ye ait iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alınan, sonrasında bakanlık tarafından yapılan imar değişikliğiyle konut ve ticari alana çevrilen bu parseller Dışişleri Bakanlığı arazisi olarak kullanılıyordu. Daha önce Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği ağaçlık alanda, Konut ve AVM gibi ticari birimlerin yapılması amaçlanıyor. Plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar reddedilerek 9 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 Eylül tarihli Resmi Gazete’de özelleştirilen araziyi satışa çıkardığını duyurdu. İhalede son teklif verme tarihi 25 Eylül olarak belirtildi.

'ACELENİN NEDENİNİ TAHMİN EDEBİLİYORUZ'

Çiğdemim Derneği, daha önce yine konut ve ticari alan olarak özelleştirilmesi gündeme gelen alana ilişkin eylemler düzenlemiş ve Çankaya Belediyesi ile birlikte plana itiraz etmişti. Dernek, itirazlara resmi bir yanıt gelmeden alanın yeniden satışa açılmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklamada, “Söz konusu parsellerin, henüz yapılan itirazlara gerekçeli bir cevap verilmeden satışa sunulduğunu öğrendik. Bu acelelerinin nedenini tahmin edebiliyoruz. Birilerine verdikleri sözü bir an önce gerçekleştirmeyi planlıyorlar” ifadeleri kullanıldı. Yasal süreç içerisinde yapılan itirazlara yanıt verilmediği vurgulanan açıklamada, “Dava açma konusunu değerlendiriyoruz. Odaların ve belediyelerin açtıkları/açacakları davalara müdahil olacağız” ifadeleri kullanıldı.