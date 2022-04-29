Agah Özgüç kimdir, aslen nereli, eserleri neler?

29 Nisan 2022 Cuma, 01:24

Agah Özgüç, 28 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybett. İstanbullu yazar, eleştirmen ve gazeteci olan Özgünç, 1932 yılında Kadıköy Yeldeğirmeni'nde doğdu. Anne tarafı Batum Gürcüsü baba tarafı da Bulgaristan göçmeniydi.

Haydarpaşa Lisesi'nin yatılı orta kısmından terk eden Özgüç, 1950'li yıllarda Attilâ İlhan'ın etkisiyle birçok edebiyat dergisine şiir ve denemeler yazdı. Profesyonel gazeteciliğe geçişi 1961 yılında oldu. O yılların Artist, Sinema, Ses, Perde gibi magazin, sinema dergilerinde yazıları çıktı. Bazı yazılarında ve bazı kitaplarında "Berna İlhan" mahlasını kullandı. Türk basınında yer alan yayın organlarının hemen hemen tümünde yazıları yer aldı. Türk sinema tarihini aydınlatan binlerce belge, bilgi ve dokümanı arşivledi. 40 yıldan fazla süredir sadece yazarlıkla geçinmesine karşın, sarı basın kartını mesleğinin 40. yılında alabildi. İlk evliliğinden Cem ve Hakan isminde iki oğlu ve Cansel isminde bir kızı blunuyor.

Birçok kitap yazıp yayımlayan ve sinema tarihine çok önemli katkılarda bulunan Agah Özgüç; Mega Movie, Popüler Tarih, Özgüç ve Milliyet Sanat dergilerinde yazdı. Özgüç 28 Nisan 2022'de İstanbul'da 90 yaşında hayatını kaybetti.

ESERLERİ

*Cahide Sonku Peçete Kağıtlarındaki Anılar, 2007

*Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, 2006

*Bir Sinema Yazarının Günlüğünden Aykırı Notlar, 2006

*Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney, 2005

*Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, 2000 Parantez Yayınları

*100 Filmde Başlangıcından Günümüze Türk Sineması, 1993 Bilgi Yayınevi

*Türlerle Türk Sineması Dönemler - Modalar - Tiplemeler, 2005 Dünya Yayıncılık

*Bir Sinema Günlüğünden Aykırı Notlar, 1992

*Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney, 1990 Agora Kitaplığı

*Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü, 1994 Afa Yayınları, 2003 Agora Kitaplığı

*Türkan Şoray, 2001 Açıkşehir Yayınları

*80. Yılında Türk Sineması/Türkish Cinema At The 80th Anniversary 1914-1994, 1995 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

*1000 Karede Türk Sineması, 2006 Altın Portakal Kültür ve Sanat Yayınları

*Antalya film festivali'nin 40 yılı, 2003 Ank. Antalya Kültür Sanat Vakfı Kültür Yayınları

*Türk Sinema Tarihi Birinci Cilt 1896 - 1959, 1990 Metis Yayınları (Yazan:Giovanni Scognamillo; Hazırlayan: Agah Özgüç)

*Türk Sinemasının Kadınları, 2008 Agora Kitaplığı