Ağaoğlu’nun Seferihisar için SİT oyunu!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:38

AKP’ye yakınlığı ile bilinen iş insanı Ali Ağaoğlu’nun İzmir Seferihisar’da faaliyet gösteren rüzgar enerji santrali için istediği kapasite artış talebi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu.

Ağaoğlu sunduğu başvuru dosyasına göre; orman alanı sınırları içerisinde kalan ve doğal SİT statüsüne sahip Sığacık Kılıçpınarıtepe Mevkii’nde bulunan Üçgen Rüzgar Enerji Santrali’nin 8 türbinlik kapasitesini 250 milyon lira yatırımla ikiye katlayacak ve 8 adet yeni türbin ekleyecek. Her türlü imkanın seferber edildiği ve doğal alanların enerji santrali için yapılaşmaya açıldığı tesiste aynı zamanda ikinci kez kapasite artışına gidilmiş olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerekli onayları alan ve toplam 765 hektar alanda faaliyet gösteren rüzgar enerji santrali yapılacak artışla birlikte üretim kapasitesini de 25 Mwm’den 80 Mwm’ye çıkartacak.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Ağaoğlu’nun 2015 yılında İzmir’in ünlü turizm merkezi Sığacık’a komşu durumdaki bölgede kurduğu enerji santrali tartışmalara yol açmış ve yurttaşlar ile meslek odalarının itirazlarına konu olmuştu. Uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış çok sayıda nadir canlı türüne ev sahipliği yapan söz konusu doğal alanın SİT statüsü bakanlık tarafından düşürülmüş ve ardından tesis için bölgede Bakanlar Kurulu kararı alınarak acele kamulaştırılmalar yapılmıştı.