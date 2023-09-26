Ağaoğlu’nun sit alanındaki santralına onay

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:34

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:34

AKP’ye yakınlığı ile bilinen iş insanı Ali Ağaoğlu’nun İzmir’in Seferihisar ilçesinin Sığacık beldesinde faaliyet gösteren rüzgâr enerji santralinin (RES) kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru onaylandı. Bakanlık çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin başladığını duyurarak itiraz süresinin 10 gün olduğunu bildirdi.

EN AZ 408 AĞAÇ KESİLECEK

İkinci derece doğal SİT alanına denk gelen ve nitelikli doğal koruma alanı olan bölgede bulunan 8 türbine 5 türbin daha ilave edileceği belirtilen başvuru raporunda şirketin 250 milyon TL bütçe ayırdığı aktarıldı. Projenin hayata geçirilmesi durumunda bölgede 10 bin 190 metrekarelik alanda yer alan en az 408 ağaç kesilecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: UYGUN DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin orman alanı, tarım arazisi, çayır-mera olduğu için olumsuz görüş verdiği proje için Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü bölgenin orman alanı olduğu ve uygun görüş verdiği bilgisi de raporda yer aldı.