Ağır nöbet şartları ve ücret eşitsizliği görmezden geliniyor: Hemşireler isyanda

Nöbet ücretlerinin yetersizliği ve ücret eşitsizliği, ağır çalışma koşulları ile birleşince Türkiye’de sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan hemşirelerin mesleki memnuniyetini ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hemşire nöbet ücreti unvanı için saatlik 116.13 TL nöbet ücreti ödeniyor.

‘NÖBET EK ÜCRETİ YETMİYOR’

Hemşire riskli birim nöbet ücreti ise 174.2 TL, hemşire bayram nöbet ücreti ise 145.17 TL olarak belirlendi. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise hemşire nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 217.74 TL olarak ödeniyor. Nöbet sırasında yaşanan problemleri ve çözüm önerilerini Cumhuriyet’e anlatan hemşire Özlem Karakaş, “Nöbet ek ücretleri tabii ki yeterli değil. Aslına bakacak olursanız yeterliliğin neye göre ölçüldüğü günümüz Türkiye’sinde gittikçe anlaşılması güçleşen bir konu” ifadelerini kullandı.

‘KREŞ YOK’

Hemşirelik eğitiminin lisans temeli üzerine kurulması gerektiğine dikkat çeken Karakaş, “Lisans lise vb. eğitimsel açıdan ücreti etkileyen farkların olmaması için eğitim açısından hemşirelik mesleğinin lisans temeli üzerine kurulması gerekir. Lisans üzerine yapılacak akademik kariyerler (yüksek lisans, doktora gibi), üniversite ve hastanenin entegrasyonu sağlanarak hem akademik kadro hem de çalışma ücreti gibi farklı ücretlendirmelerin söz konusu olabileceği modeller var. Tıpkı tıp eğitiminde olduğu gibi örnek ile hayata geçirilebilir. Ancak halihazırda lisans yüksek lisans lise arasındaki gelir farkı anlamlı değil” dedi.

Nöbetle çalışılan bir meslekte ebeveyn olmanın zorluklarına değinen Karakaş, “Bir çok hastanede özel ya da devlet farketmeksizin bir kreş imkânı dahi yok. Yönetmelikler ile de ebeveyn olarak hemşirelerin güvence altına alınması önemli. Bu sadece hemşirelik için değil nöbetli çalışılan her meslek işin elbet ki zorluk” ifadelerini kullandı.