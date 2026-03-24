Son Dakika... MSB duyurdu: Ağrı'da 1 asker şehit oldu!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Hataylı Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay, askeri aracın karıştığı bir trafik kazası sonucu şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi doğrulayarak kahraman askerin şehadetine ilişkin resmi açıklama yayımladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın 24 Mart 2026 tarihinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "24 Mart’ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Kahraman silah arkadaşımız askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.