Ağrı'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı var!

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, örgüt ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı ve toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.