Ağrı kesiciler, antibiyotikler ve cinsel içerikli ilaçlar... Reçeteye tabi bin 314 kutu ilaç ele geçirildi
Adana’nın Seyhan ilçesinde reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayıp yasa dışı yollarla satan Abdülhamit R., yakalandı. Depoda bin 314 kutu ilaç ele geçirildi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde, reçeteye tabi ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Abdülhamit R.’nin antibiyotik, ağrı kesici ve cinsel içerikli ilaçları piyasadan toplayarak yasa dışı şekilde sattığını tespit etti.
Şüphelinin Sarıyakup Mahallesi’ndeki deposuna düzenlenen operasyonda Abdülhamit R. gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda reçeteye tabi bin 314 kutu ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçlar arasında, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve cinsel içerikli ilaçların bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan Abdülhamit R. hakkında, "Reçeteye Tabi İlaçların Yasa Dışı Ticareti" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen ilaçların sağlık kuruluşlarına teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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