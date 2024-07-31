Ağrı’da 5 dönümlük tarla küle döndü
Ağrı’nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan tarlada çıkan yangın tarlayı küle çevirdi
Ağrı’nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 5 dönümlük tarla küle döndü
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