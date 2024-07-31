Ağrı’da 5 dönümlük tarla küle döndü

Ağrı’nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan tarlada çıkan yangın tarlayı küle çevirdi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:16
Ağrı’da 5 dönümlük tarla küle döndü
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Ağrı’nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını güçlükle kontrol altına alırken, 5 dönümlük tarla küle döndü



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