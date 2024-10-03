Ağrı’da askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Ağrı’da askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:49

Iğdır’da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü’nde yaşayan ailesini yasa boğarken, şehit evine Türk bayrakları asıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, “Doğubayazıt ilçemizde meydana gelen araç kazasında şehit olan Iğdır’da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’e; Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #Ağrı #Şehit

İlgili Haberler

Ağrı’da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

Ağrı’da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu
'Şehit Kokusu' parfümüne Bakanlıktan inceleme

'Şehit Kokusu' parfümüne Bakanlıktan inceleme
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz saldırıyı öğrendiği anları anlattı

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz saldırıyı öğrendiği anları anlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler