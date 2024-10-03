Ağrı’da askeri araç devrildi: 1 asker şehit oldu
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu.
Iğdır’da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.
Acı haber Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü’nde yaşayan ailesini yasa boğarken, şehit evine Türk bayrakları asıldı.
Ağrı Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, “Doğubayazıt ilçemizde meydana gelen araç kazasında şehit olan Iğdır’da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’e; Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Saniye Ateş'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- Rıdvan Dilmen'den Mourinho ve Fenerbahçe iddiası!
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Fatih Terim'e sürpriz talip!
- Olaylı derbi için erteleme kararı!