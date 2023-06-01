Ağrı'da fosseptik çukuruna düşen Miray Asel, yaşamını yitirdi
Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan 6 yaşındaki çocuğun fosseptik çukurunda cansız bedeni bulundu
Olay, 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Merkez Fırat Mahallesi’nde oturan Güleser ve Reyis Ülgay çifti, çocukları Miray Asel’le birlikte sabah 10.00 sıralarında 100’üncü Yıl Mahallesi’nde kiraladıkları ahırdaki hayvanlarına bakmaya gitti. Ülgay çifti, hayvanlarının bakımını yaparken çocuklarını da otomobilde bıraktı. Hayvanların bakımını yaptıktan sonra otomobile geri dönen Ülgay çifti, çocuklarını araçta göremeyince saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, Miray Asel için arama çalışması başlatıldı. Çocuğa ve herhangi bir ize rastlamayan ekipler, ahırın yakınındaki foseptik çukurunda arama başlattı. İş makineleriyle foseptik çukurunda arama yapan ekipler, saat 18.00 sıralarında küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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