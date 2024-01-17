Ağrı'da korku dolu anlar... 14 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düştü!
Doğubayazıt'ta asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki N.G., yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun, hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı.
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftepınar Mahallesi Mertoğlu Pasajı'nda 14 yaşındaki N.G., asansör boşluğuna düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanedeki tedavisi süren Güneş'in, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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