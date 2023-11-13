Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Ağrı’da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Murat Mahallesi’nde aralarında geçmişte husumet bulunan şahıslar arasında silahlı kavga çıktı.
Çıkan kavgada Ö.K., silahla O.B. ve A.B’yi vurdu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.B. hayatını kaybederken, A.B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K. adlı şüpheliler, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.
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