Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:10
Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Murat Mahallesi’nde aralarında geçmişte husumet bulunan şahıslar arasında silahlı kavga çıktı.

Çıkan kavgada Ö.K., silahla O.B. ve A.B’yi vurdu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.B. hayatını kaybederken, A.B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K. adlı şüpheliler, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.


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