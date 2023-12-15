Ağrı’da tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 170 sikke ele geçirildi

Yayınlanma: 15.12.2023 - 19:15

Güncelleme: 15.12.2023 - 19:15

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciyi durdurdu.

Çekicide yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 170 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.