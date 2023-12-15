Ağrı’da tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 170 sikke ele geçirildi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince bir çekici araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 170 adet sikke ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciyi durdurdu.
Çekicide yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 170 adet sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
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