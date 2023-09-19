‘Aha dayıya sor’ videosundaki polis hayatını kaybetti
Adana’da 2015 yılında “4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor” sözleriyle sosyal medyada tanınan Hüseyin Taşkıran’ı adli tıpa götüren polislerden Osman Akıncı hayatını kaybetti.
Adana’da Seyhan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Osman Akıncı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 52 yaşındaki Akıncı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Osman Akıncı’nın, 28 Ekim 2015’te bir polis memurunun oğlu Ömer K.’nin 5 lirasını bıçak zoruyla gasp eden ve “Gasp etmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Aha dayıya sor” cevabıyla sosyal medyada tanınan Hüseyin Taşkıran’ı, Adana Adli Tıp Birimi’ne götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.
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