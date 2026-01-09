Ahırda saldırıya uğramıştı... Ordu'daki şüpheli ölümde yeni gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 15:36:00
Güncellenme:
DHA
Ulubey ilçesinde bıçakla saldırdığı 81 yaşındaki Akif Öztürk'ü öldürdüğü iddia edilen O.Y. adlı zanlı, yakalandı. Suç aletiyle yakalanan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Kumrulu Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Akif Öztürk (81), evinin bitişiğindeki ahırda bulunduğu sırada bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dört çocuk sahibi Akif Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kimliği tespit edilen şüpheli O.Y. (26), suç aleti bıçakla gece saatlerinde Altınordu ilçesinde yakalandı. O.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan Akif Öztürk, bugün Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

