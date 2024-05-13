Ahırda tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı
Eskişehir’de aralarında çıkan tartışma sonucunda 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçen günlerde, hayvan bakımıyla ilgili çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba G.K., küfür ettiği iddiasıyla oğlu Yakup Kart’ı (29) göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerinde Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkartılan G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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