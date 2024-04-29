Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Fırtına' oyunu Başkentli çocuklarla buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonda sahnelemeye başladığı “Fırtına” oyunu, ‘19. Devlet Tiyatroları Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ kapsamında Başkentli çocuklar için sahnelendi.

ANKA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:02
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Fırtına' oyunu Başkentli çocuklarla buluştu
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonda sahnelemeye başladığı  “Fırtına” oyunu, ‘19. Devlet Tiyatroları Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ kapsamında Başkentli çocuklarla buluştu. 

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Devlet Tiyatroları Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin 19'uncusu gerçekleştirildi. Birçok farklı ülke tiyatrosunun misafir edildiği festivalde Eskişehir Şehir Tiyatroları, “Fırtına” adlı oyununu Devlet Tiyatroları Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde sahneledi.

Zerrin Akdenizli’nin çocuklar için uyarladığı William Shakespeare’in “Fırtına” oyununun yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Ercüment Yılmaz üstlendi.  


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