Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AKP'ye katılacağı iddiası kamuoyunda gündem oldu. Peki, Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın nereli, kaç yaşında?

AHMET AKIN KİMDİR?

13 Ağustos 1973 tarihinde Erdal ve Nejla çiftinin çocuğu olarak Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de tamamlamasının ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İngiltere'de Cambridge şehrinde Eurocenter kursunda Dil ve Ekonomi eğitimleri alan Akın, Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimini tamamladı. “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi” üzerine İspanya’da farklı tarihlerde birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

AHMET AKIN'IN SİYASİ KARİYERİ

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir milletvekili olarak meclise giren Akın, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Balıkesir milletvekili olarak seçildi ve 26. dönemde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu'nda üye olarak yer aldı. 2016 yılında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile birlikte mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde 15 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndüğü duyuruldu. 2018 genel seçimlerinde Balıkesir 1. sıradan aday gösterildi ve tekrar milletvekili seçildi.

2019 yerel seçimleri öncesinde CHP Parti Meclisi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterildi. CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak kararı sonrasında, İYİ Parti adayı İsmail Ok lehine adaylıktan çekildi. 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda parti meclisi üyesi seçildi, kurultay sonrası CHP MYK'sında enerji ve altyapı projelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

2024 Türkiye yerel seçimlerinde partisi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak aday gösterildi. yüzde 51,1'lik oy oranıyla seçilerek belediye başkanı oldu ve CHP'ye 74 yıl sonra Balıkesir'i kazandırdı. 3 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

AHMET AKIN'IN ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce ve İspanyolca dillerini konuşan Ahmet Akın evli ve iki çocuk babasıdır.