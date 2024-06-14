Ahmet Aras: Birliklerin en iyi dönemlerini yaşatacağız

Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:38

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:38

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye’deki belediye birliklerinin seçimlerinin tamamlanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Başkan Ahmet Aras, geçtiğimiz günlerde yapılan son seçimlerin ardından birlik seçimlerinin tamamlandığını, birliklerin seçimlerde önemli bir değişime ve yenilenmeye gittiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamasında “Yapılan seçim sonrasında 109 üyesi bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildim. Şahsıma gösterilen teveccühten dolayı tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İsmi Kıyı Ege Belediyeler Birliği olsa da Anadolu’nun her köşesinden, her coğrafyasından üyelerimiz var. Her bölgenin yer aldığı birliğimize yeni bir vizyon katmayı düşünüyor, belediyeler arası iletişim ve çalışma alanlarını güçlendirerek belediyelerimizin hedeflerine ulaşmaları ve bölgelerine en iyi hizmeti katabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz” ifadelerine de yer verdi.

ARAS: BİRLİKLER HİÇ OLMADIĞI KADAR ADİL, HİÇ OLMADIĞI KADAR ÇALIŞKAN OLACAK”

Belediye birliklerinde artık yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin birliklerin en verimli dönemleri olacağını belirten Aras “Türkiye Belediyeler Birliği’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kentler Birliği’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş, Ege Belediyeler Birliğinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ferdi Zeyrek ve Sağlıklı Kentler Birliği’nde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Cemil Tugay görev başına geldi. 5 birlik yeni başkanlarıyla yeni bir döneme girecek. Daha önceki dönemlerde birçok birliğimiz bazı nedenlerden ötürü siyasi olarak yakın olan belediyelere daha çok destek sağlamayı tercih edip, diğer belediyelerle ilişkilerini ne yazık ki minimum seviyede tutmuştur. Dört değerli başkanımızla birlikte bu anlayışın değiştirilmesi birinci önceliğimiz. İnanıyorum ki, ben ve değerli başkanlarım birliklerin en iyi dönemlerini yaşatacağız. Adil, şeffaf bir yönetimle, tüm belediyelerimizin ortaklaşa çalışmasını, en iyi ve doğru bir şekilde desteklenmesini sağlayarak, belediyelerimizin kendi bölgelerine daha fazla hizmet edebilmelerini sağlamak için çalışacağız. Bu yeni dönem birliklerimizin en adil ve en çalışkan dönemleri olacak” diye konuştu.