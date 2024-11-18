Ahmet Aras: Çevreciler yalnız kalıyor

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:08

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:08

CHP’nin “Adalet Buluşmaları”nın ikincisi “Çevre, Ormanların Korunması ve Anayasa” başlığıyla Muğla’da düzenlendi. Ev sahibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras buluşmada doğa ve çevre katliamlara karşı ‘eylemlilik’ çağrısında bulundu. Aras, “Muğla rantın bol olduğu bir yer ve iktidarın tüm yandaşlarının da bölgede çok faza faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Kıyılardan dağlara ve madenlere kadar her tarafta yaşıyoruz. Tek imza ile yapışan plan değişiklikleri, açılan davalara ve bilirkişi raporlarına karşın çıkmayan iptal kararları gibi şeyleri yaşıyoruz. Muğla’da büyük bir mücadele var. Muğlalılar, köylülerimiz, aktivistler, çevre ve doğa severler, vatanını ve yurdunu sevenler… Burada büyük bir mücadele var. Biz burada ortak bir platform yakalayabiliyoruz. Bu mücadele, hep beraber olursak başarılı olabilir. Bugün Deştin’de, Akbelen’de yaşadıklarımızı ortaya koyarsak aslında bu birlik ve beraberliği tam olarak sağladığımızı da söyleyemeyiz. Oradaki insanlar yalnız kalıyor” diye konuştu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

“Milas’ın nüfusu 150 bin ama Milas’ın havasını suyunu korumaya çalışanlar bir avuç insan” diye sözlerini sürdüren başkan Aras, “Sadece oturduğu yerden sosyal medya kahramanlığı yapan birçok insan var. Ama asıl bütün gücünü kullanan iktidara karşı eylemsel bir seviyeye geçmek. Bu mücadele tabana yayılmadığı için o insanları baskılarla yıldırmaya çalışıyorlar. Bizi de yıldırmaya çalışıyorlar. Deştin meselesinde çimento fabrikasını yapmaya çalışan insanlar kendilerine buradan basın kuruluşları almışlar. Sabah akşam bizimle uğraşıyorlar. Asimetrik bir savaş ve karalama üzerine bir yaklaşım. Bizi kimse yıldıramaz. Biz halkımızla iç içe olduktan sonra kimse bunu başaramaz. Basın yoluyla, sosyal medyada ne idiği belirsiz hesaplar üzerinden bize saldırmasınlar. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü halkımız kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.