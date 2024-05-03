Ahmet Aras: Ormanların korunması hepimizin görevi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:35

Güncelleme: 03.05.2024 - 16:35

Tarım Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına dikkat çekmek için “Orman Benim” kampanyası düzenlendi.

Gülağzı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda çöp toplama etkinliği gerçekleştirilirken programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar, çocuklar, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar katıldı.

ARAS: ÇÖPLERİ TOPLAMAK DEĞİL ATMAMAK MARİFETTİR

Etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’da meydana gelen orman yangınlarının canlarını çok yaktığını söylerken, “Televizyon başında çıkan orman yangınlarına ormanlarımızı yine yaktılar diye tepki veriyoruz. Ama belki de sen yaktın ormanı. Attığın çöpler nedeniyle yandı” diye konuştu. Aras ayrıca, “Yangınlar hayatın bir gerçeği. 2021 yılında tüm Muğla’da yaşadık. Bodrum’dan Menteşe’ye, Fethiye, Milas’a ve Antalya’da dahil. Sayın Bakanımızın başlattığı bu kampanyayı biz de destekliyoruz. Kampanyayı başlatmaya geldik. Şuan yol kenarındayız ve buralardan topladığımız çöpler inanılmaz. Cam şişeler, kırık camlar, plastikler, sigara izmaritleri gibi birçok farklı atık var. Aslında toplamak değil atmamak marifettir. Bu atıklar hem çevre kirliliğine hem de güneşin etkisiyle orman yangınlarına neden oluyor. Sonra diyoruz ki eyvah ormanı yaktılar. Belki de ormanı sen yaktın. Attığın şişeyle, çöple sende yakmış olabilirsin. Arabaların camından lütfen çöp atmayalım. Bunları attığımız anda risk yaratmış oluyoruz. Burada sanatçılarımız, valimiz, bakanımız, çocuklarımız vatandaşlarımız var. Ben Muğla halkını biliyorum ki bu konuda çok duyarlılar. Lütfen ormanlarımızı koruyalım” dedi.

BAKAN YUMAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE VURGU YAPTI

Muğla’da gerçekleşen “Orman Benim” kampanyasında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden biri olarak Türkiye, iklim değişikliğinden kaynaklı orman yangınlarının riski ve tehdidi altında. Bizler alınacak önlemlerle hangi sebeple olursa olsun bu yangınların oluşmasını engelleyecek kabiliyete sahibiz. Orman Benim kampanyasıyla bugün Türkiye'mizin 81 ilinde bir farkındalık, bir algıyı yükseltme çalışmasını inşallah burada hep birlikte başlatmış olacağız." diye konuştu.