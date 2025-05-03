Ahmet Aras: SGK’ye borcumuz yok

Yayınlanma: 03.05.2025 - 18:48

Güncelleme: 03.05.2025 - 18:48

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “1 Yılı Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyerek 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası yapılan hizmet ve projeleri Muğla basınına anlattı. Başkan Aras bir yılda Muğla’yı çok ileriye taşıyan hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“YATIRIM BÜTÇEMİZİ YÜZDE 30 ARTIRDIK”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birinci yıl sunumunda ülkemizde yaşanan tüm gelişmelere rağmen hedeflerinden hiç sapmadıklarını söyledi. Başkan Aras; “1 yılda Muğla’mızda yaptığımız hizmetlerin değerlendirme toplantısında siz değerli basın mensuplarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. 1 yılda koyduğumuz hedeflere ulaştık. Göreve başladığımız andan itibaren Muğla’mız için büyük düşünmemiz gerekiyordu ve öyle yaptık. Muğla gibi bir kentin bütçesi büyük düşünmeye uygun olmalıydı. İstanbul’un yüzölçüm olarak 3 katı büyüklüğünde olan bir kentte yaşıyoruz. Muğla’nın yaz nüfusu yerleşik nüfusunun 7 katı oluyor. Bu nedenlerle göreve geldiğimizde yaklaşık 10 milyar TL olan bütçemizi 24 Milyara çıkardık. Yatırım bütçemizi yüzde 30 arttırdık. Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu yok. İller Bankası’na ise sadece 13 Milyon TL borcu var” dedi.

“KURUMSALLAŞMA TEŞKİLATLANMA İLE BAŞLAR”

Sosyal yardımların yüzde 170 artırıldığını dile getiren Başkan Aras, “Ekonomik olarak asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu dönemlerden geçiyoruz. Sosyal yardımlarımızı yüzde 170 arttırdık. Kurumsallaşma teşkilatlanma ile başlar. Sorunsuz süreçler için yerinden yönetim ilkesi ile hareket etmek durumundayız. Muğla’mızı dörde böldük. İlçe hizmetleri daire başkanlıklarımız ile kararları yerinden alıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Muğla’nın ilçelerini dünya tanıyor. Kurduğumuz Dış İlişkiler Dairemiz ile uluslararası ilişkilerimizi güçlendirdik. Turizm kentiyiz, bir yıl içerisinde önemli adımlar attık. Örneğin Fransa’da Okyanus Konferansında Muğla’yı tanıttık. Ayrıca Okyanus Konferansının ön toplantısı Muğla’mızda yapılacak.

Kadın Aile Dairemizi kurduk ve ülkemiz en önemli sorunlarından biri olan toplumsal eşitlik konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Akıllı Şehirler, İklim Değişikliği, Afet İşleri, MUKAŞ’ı, Denizcilik Hizmetleri AŞ’yi kurduk.” Diye konuştu.

“YOLLARIMIZI VE ULAŞIMIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Başkan Aras, 13 ilçede son bir yılda yapılan 213 bin metrelik yol yapım çalışmalarını, alt ve üstyapı çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Aras, yol yapım çalışmalarının yatırımlarının artarak devam edeceğini kaydetti.

Ulaşımı daha yaygın ve konforlu hale getirdiklerini de kaydeden Başkan Aras, “Otogarlarımızda yenileme ve bakım yapıyoruz. Yeni aldığımız otobüsler ile ulaşım filomuzu güçlendiriyoruz. Menteşe ve Milas ilçelerimizde kamyon ve kamyonetler için özel garaj alanı tahsis ettik. Denizlerimizi doğrudan katılım ve işbirliğiyle yönetmek için Muttaş Denizcilik Hizmet A.Ş’yi kurduk. Fethiye ve Rodos arasında deniz otobüsü seferlerine başlıyoruz.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIN SORUNLARINA ANLIK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

MUSKİ’nin yıllardır devam eden kronikleşmiş sorunları çözdüğünü söyleyen Başkan Aras, “MUSKİ bütçesini yüzde 86 arttırdık. MUSKİ’ye kaynak yaratıyoruz. Temiz su ve atık su altyapısındaki acil ihtiyaçları hızla karşıladık. MUSKİ’de teknik çalışan sayısını arttırdık. MUSKİ’nin çağrı merkezini kurarak vatandaşların sorunlarına anlık çözümler üretiyoruz. Yeni su kaynaklarının sisteme dâhil edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’un en büyük sorunu olan ana isale hatlarını değiştiriyoruz. 1 milyar TL’yi bulan yatırım maliyeti ile arızalı içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladık.” dedi.

“ÜRETİMİN VE ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”

Tohumdan hasada, aşıdan yeme kadar tarımın ve besiciliğin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Aras, “Kooperatiflerimizi tek çatı altında topladık. Tarım Kart uygulamasını hayata geçirerek üreticilerimize gübre, mazot ve tohum alımlarında destek sağlayacağız. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve kooperatifçiliği desteklemek için Fethiye’de Şarap Üretim Tesisimizi hayata geçiriyoruz. Her Kapıda Bir Fidan Projesi ile 110 bin meyve fidanı dağıttık. Yerel Tohum Merkezi’mizde bulunan 980 çeşit yerel tohumu halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Üreticilere ana boru ve damla sulama borusu desteği sağlıyoruz. Arı Yemi Üretim Tesisi ve Flake Yem Tesisi kuruyoruz. Anneleri Aşılat Buzağını Yaşat projesi ile yetiştiricilerimize 10 bin doz aşı desteği sağladık.” dedi.

“İLÇELERİMİZLE KOORDİNASYON HALİNDE AFETLERE KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ”

Her türlü afete karşı hazırlık yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Aras, “1 No’lu hizmet binamızı depreme dayanıksız olduğu için yıktık. Oraya yapılması gereken projeyi vatandaşlarımıza soracağız. Deprem ve afetlere karşı önlem almak için 13 ilçemizde koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Hizmet binalarımızda deprem risk analizi ölçümlerini sürdürüyoruz. Bodrum’a modern bir itfaiye binası kazandırdık. Kavaklıdere ve Marmaris ilçemize de itfaiye binaları yapmak için çalışmalarımıza başladık.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Her alanda ailelerin yanında olduklarını belirten Başkan Aras, Yatağan, Ortaca’da Gündüz Bakımevleri açtıklarını Seydikemer’de de açacaklarını belirtti. Başkan Aras; “Öğrencilerimize ulaşımı 1 TL yaptık. Bizim için en önemli projelerinden biriydi. Ulaşım indirimimiz öğrencilerimizin bütçesine katkıdır. Bunun yanı sıra barınma sorununu çözmeye yönelik ilk adımımız olan Gençlik Evi’ni 19 Mayıs’ta Seydikemer’de açıyoruz.”

Başkan Aras, “Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için Muğla’da pek çok hizmeti hayata geçirdik. Tip 1 diyabetli çocuklarımız için sensör ve insülin pompası desteği sağladık. Meme kanseri farkındalık eğitimleri ve HPV aşısı uygulamalarıyla koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdık. Vektörle mücadele kapsamında 61 yeni aracı filomuza kattık. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olabilmek için hava ve kara yolu üzerinden ücretsiz cenaze nakil hizmetini başlattık.

Spor alanında da önemli adımlar attık. Yatağan’a Çim Hokeyi sahası kazandırdık, Muğlaspor’un kullandığı belediye tesisini yeniledik, tüm spor kulüplerimize destek olduk. Halkın referandumla karar verdiği Menteşe Kent Spor Tesisi’ni 19 Mayıs’ta hizmete açıyoruz. Sporcularımız da başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor: Okçularımız Avrupa Şampiyonu olurken, masa tenisi sporcumuz dünya ikinciliğini elde etti.”

“MUĞLA’MIZI DÜNYA ÇAPINDAKİ ULUSLARARASI FUARLARDA TANITTIK”

Aras, “Kültür ve sanatın başkenti Muğla’da, Milas Kültür Merkezi’mizi çok yakında hizmete açıyoruz. Dalaman ve Ortaca otogarlarını birleştirerek bu alana yeni bir Kültür Merkezi kazandırma projemiz var. Abide Hanım Konağı’nı Büyükşehir Belediyemize kazandırdık; üst katını İlber Ortaylı Kütüphanesi, alt katını ise dijital tanıtım alanı olarak düzenleyeceğiz. Muğla’mızı, 13 ilçesiyle birlikte dünya çapındaki uluslararası fuarlarda tanıttık.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin diğer hizmetlerine de değinen Başkan Aras, zamanın çok hızlı geçtiğini ve bir yıl içinde önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Aras, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.