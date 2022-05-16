Ahmet Davutoğlu'ndan 'Aynur Doğan' tepkisi: 'Hangi cüretle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine, "Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız" tepkisini gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak olan sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Davutoğlu, Derince Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı iptal duyurusu açıklamasını alıntıladı, şu açıklamayı yaptı:
"Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız! Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir."
Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 15, 2022
Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir. https://t.co/Cz0cpyOWOZ
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