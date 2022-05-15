Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Özgür doğduk, özgür öleceğiz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Derince Belediyesi'nin Sanatçı Aynur Doğan’ın konserini iptal etmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP" dedi.
AKP’li Derince Belediyesi Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserini iptal etti.
Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “İnceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” denildi.
"AKP BELEDİYESİNDE KÜRTÇE MÜZİK YASAK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.
Müzik yasağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak" dedi.
"YAKIŞIR ONLARA"
İktidarı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR DOĞDUK, ÖZGÜR ÖLECEĞİZ"
"Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" diyen Kılıçdaroğlu, "Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP" şeklinde konuştu.
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