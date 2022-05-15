AKP’li belediye Aynur Doğan’ın konserini iptal etti
AKP’li Derince Belediyesi Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserini iptal etti. Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “İnceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” denildi.
Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri AKP’li belediye tarafından iptal edildi. AKP’li Zeki Aygün yönetimindeki Derince Belediyesi, Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurdu.
Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.
DUYURU!— Derince Belediyesi (@derincebelediye) May 15, 2022
İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.
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