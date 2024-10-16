Ahmet Davutoğlu'ndan 'çözüm süreci' açıklaması: Taktik bir manevra yapıyorlarsa sonuna kadar karşısında oluruz

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:11

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:40

Saadet- Gelecek Partisi TBMM ortak grubu toplandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davtuoğlu, grup konuşmasında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama döneminde DEM Parti ile başlattıkları ılımlı süreç sonrasında gündeme gelen yeni çözüm süreci tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRLE MÜCADELEDE HERŞEYİ DENEDİK"

Davutoğlu, şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli'nin yasama döneminin ilk günlerine damgasını vuran jestleriyle başlayan Sayın Erdoğan'ın da destek verdiği süreçte iki ihtimal var; ‘ya milli bir stratejik planlama vardır, bu sorunları çözmeliyiz ve yeni savaş riskine karşı hazırlıklı girmeliyiz, içerideki yaraları kapatmalıyız’ diyordur. Eğer böyle diyorlarsa sonuna kadar arkasındayım. Ya da aynen Öcalan'dan mektup alıp 2019 seçimlerine gittikleri gibi, sahte videolarla 2023 seçimleri öncesi hepimizi terörist ilan ettikleri gibi taktik bir manevra yapıyorlarsa sonuna kadar karşısında oluruz. Bu onlara da millete de bir fayda getirmez. Kendilerine çağrım şudur; doğru hesap edin ve milleti birleştirin, kutuplaştırmayın. Yoruldu millet kutuplaşmadan. Terörle mücadelede her şeyi denedik. Milli bir proje olarak gördüğüm çözüm sürecine destek verdim, çözüm süreci kamu düzenini yok ettiğinde de teröristlerle mücadele ettim. Bu işin iki ayağı vardır; eksiksiz ve tam demokrasi, tavizsiz bir kamu yönetimi. Bu iki ayağın biri aksadı mı olmaz. Sayın Erdoğan haklı; anaların kendi diliyle konuşamadığı günler vardı ve ben her yerde bu meselelere sahip çıktım. Siz niye Kürtçe levhaları kaldırmak için savaş ilan ettiniz? Neden farklı düşünenlere terörist muamelesi yaptınız? Sayın Bahçeli'nin insiyatif aldığı bir süreç rahat yürür. Ümit ederim bunu devam ettirir. Başta DEM olmak üzere ilgili taraflar da şunu diyecek; çözüm sürecinde yaptığımız hataları yapmayacağız ve kamu düzenini bozmayacağız. Partimizin görüşü açık ve nettir; demokratik hak ve özgürlükler bakımından insan haklarına duyarlı kamu düzeni konusunda da teröre asla taviz vermeyen bir yaklaşım."

''İSRAİL'E EN ÇOK DESTEĞİ VEREN ÜLKENİN TÜRKİYE OLMAMASI LAZIMDI''

Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde İsrail'in Türkiye tehdidinden bahsetti. Türkiye'ye dönük milli bir tehdit varsa o zaman ne yapıldığını sormak ve gerekenleri yapmak bizim üzerimize vazifedir. Ama bütün bunlar Sayıştay denetiminden uzak bir Savunma Sanayi Fonu oluşturmaksa bundan uzak durun. Gerçekten Dünya, 21. yüzyılın ilk büyük değişimini yaşıyor. Soğuk savaş sonrası dönem bitiyor. 90'lı yıllarda Türkiye büyük hastalıklar yaşadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra aynı hastalıklar musallat oldu ve yeni döneme son derece hazırlıksız giriyoruz. Geçen sene Erdoğan'ın Netenyahu'yla el sıkışmaması lazımdı. Bir senedir Türkiye'nin İsrail'e en çok çelik desteği veren ülke konumunda olmaması lazımdı. O zaman yarın bu çelik Türkiye'ye kullanılacak demektir. Böyle bir stratejik planlama olur mu? Konvansiyonel savaştan siber hibrit savaş tehlikesi var. İsrail bu datalarla sizi vurur. Tanımınız ne politikanız ne? Biz bu yeni Dünya'ya hazır mıyız? Silahlı kuvvetleriniz ne kadar gelişmiş olursa olsun ortak aidiyet bilinciniz yoksa bekanız yoktur. Milli bekanın en büyük düşmanı kutuplaşmadır. Şu anda da sistematik olarak kutuplaştık, ya bizdensin ya onlardan. O halde önce toplumsal dokuyu kuvvetlendirmek gerekiyor.

SAADET PARTİSİ: "AKP, TEK BİR MAZLUMUN KATLEDİLMESİNİ ENGELLEYEMEDİ''

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan konuşmasında, İsrail konusunda AK Parti’yi eleştirdi. Arıkan, “AKP, tek bir mazlumun katledilmesini engelleyemedi. 2025'te de hiçbir şey yapamayacaklar, bir müeyyide uygulayamayacaklar çünkü milli görüş gömleğini çıkardılar” dedi.

Arıkan, şunları söyledi:

"TBMM dünyevi hesaplarla değil manevi anlamda kıyamete kadar ayakta kalacaktır. Bu çatı lordlar kamarası değildir. Bu bilinçle geçtiğimiz dönem yüzlerce soru önergesi, kanun teklifi, araştırma önergesi, kürsü konuşmasında tek bir şey vardı; vatandaş. Ürününü tarlada bırakan çiftçimizin, mülakatla hakkı yenen öğretmen adaylarımızın, asgari ücretlimizin, memurumuzun, açlık sınırı altında maaş alan emeklimizin, geleceği çalınan gençlerimizin, okula aç gitmek zorunda kalan yavrularımızın bu kürsüden feryatlarını duyurarak haklarını aramalarını sağladık. AKP ve MHP grupları tüm önergelerimizi reddederek bu millete hançer saplamaktadır. Dünya'nın dört bir tarafı ya çatışmalar ya da gerginliklerle örülmüş durumda. Bizim yeni bir dünya ideali ışığında yeni bir teklif sunma zamanımız gelmiştir. Modern tarihin en büyük soykırımlarından biri olan İsrail'in katliamı bir yıldır devam ediyor. Siyonizmin tüm bölgemizi kan gölüne çevirmeye çalıştığını defalarca söyledik. Türkiye'nin AKP yüzünden aciz kalmasını hatta siyonist tarafta lojistik destekte yer almasını kabul etmiyoruz. AKP, tek bir mazlumun katledilmesini engelleyemedi. 2025'te de hiçbir şey yapamayacaklar, bir müeyyide uygulayamayacaklar çünkü milli görüş gömleğini çıkardılar. Bu ateşe susarak ya da bağırarak değil ancak imanla, itibarla karşı konulabilir.