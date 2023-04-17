Ahmet Güneştekin: İfade özgürlüğüne saldırı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:59

Güncelleme: 17.04.2023 - 16:18

Ahmet Güneştekin’in 3 Kasım’da İzmir Kültürpark’ta açılan “Gâvur Mahallesi” sergisi saldırıya uğradı. Güneştekin Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle açılan ve yoğun ilgi nedeniyle 7 Mayıs’a kadar uzatılan serginin açık alanında yer alan “Göç Yolu” adlı enstalasyonun mermer bloklarından bazıları devrilirken, blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizlerden bazıları ise çalındı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI”

Konuya ilişkin sanatçı Ahmet Güneştekin, “Gâvur Mahallesi sergisi dahil olmak üzere, son 8 yılda eserlerime yapılan üçüncü saldırı bu. Sanata yapılan ifade özgürlüğüne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yakın dönemde özellikle güncel sanat alanında gittikçe artan kısıtlamalarla, sanatsal ifadelere ve onların yayılmasına ilişkin olarak izlenen baskıcı politikalarla yakından ilgilidir. 2016’da bienalle eş zamanlı olarak Venedik’te yedi ay boyunca sergilenen Kostantiniyye eserim, İstanbul’da sergilenir sergilenmez valiliğin inisiyatifiyle önce muşambayla örtülüp, daha sonra kaldırılmış ve bunun tehditler üzerine alınan bir karar olduğu söylenmişti.

Üzerine 2021’de Diyarbakır’ın açılan “Hafıza Odası” sergime saldırı gerçekleştirildi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle serginin erken kapatılma kararı verilmişti. “Hafıza Odası” Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir ilgiyle karşılanmış ve sanatçının o güne kadar en çok ziyaret edilen sergilerinden biri. Sanata yapılan bu saldırıların ardından başta sanat camiası olmak üzere sessizliğin ve kınamanın olmamasının da sanat tarihinin hafızasına kaydedileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

3 Kasımda açılan sergiyi bugüne kadar 2.5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti.