İzmir'deki 'Gavur Mahallesi' sergisi vandalların hedefi oldu

Geçen yıl açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisinin açık hava bölümünde sanatseverlerle buluşan eserleri, vandalların saldırısına uğradı. Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce bloklardan bazıları devrildi, bazıları çalındı.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 12:57
İzmir'deki 'Gavur Mahallesi' sergisi vandalların hedefi oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geçen yıl kasım ayında Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Gavur Mahallesi' sergisi sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Mübadele ve göç sürecinin anlatıldığı sergide, büyük boyutlu enstalasyonlar, video işleri ve metal formların taşla tamamlandığı heykel çalışmaları sergileniyor.

Yoğun ilgi nedeniyle 7 Mayıs'a kadar uzatılan 'Gavur Mahallesi', şu ana kadar 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

DEVRİLDİ, ÇALINDI, YERİNDEN OYNATILDI...

İzmir'de sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açık hava bölümündeki eserler ise vandalların hedefi oldu. Mermer blokların arasına sıkıştırılarak sergilenen valizleri almak isteyen kişi ya da kişilerce mermer bloklardan bazıları devrilirken, valizlerden bazıları ise çalındı. Çoğu blokun ise yerinden oynatıldığı görüldü.

'Gavur Mahallesi' sergisi koordinatörlüğünce blokların daha önce de bazı kişi ya da kişilerce devrildiği, valizlere ise zarar verildiği ifade edildi.


Ahmet Güneştekin İzmir sergi

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