Ahmet Güneştekin: Yaşar Kemal tanıdığım en vicdanlı insandı

18 Kasım 2022 Cuma, 10:19

Ressam Ahmet Güneştekin İzmir’de Yaşar Kemal’in göç edebiyatını anlattı. Kültürpark Atlas Pavyonu’ndaki Güneştekin’in mübadele temalı “Gâvur Mahallesi” sergisi ile iç içe yapılan söyleşiye ilgi yoğundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de izlediği söyleşide yurtlarından edildikleri için köksüz kalmış insanların hikayesi, Yaşar Kemal’in “Ada Hikâyesi” dörtlemesi üzerinden ele alındı. Söyleşi sık sık alkışlarla kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik Güneştekin’in, “Renklerle Bir Yaşar Kemal Portresi” adlı belgesel film ile başladı. Filmin ardından sözü, açılış konuşması için Yaşar Kemal’in eşi ve Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Semiha Baban Gökçeli aldı. Baban Gökçeli, usta yazarın dörtlemesiyle ilgili söyleşilerinden bir derlemeyi dinleyicilerle paylaştı. Yaşar Kemal’in “Bir Ada Hikâyesi romanlarımda mübadeleyi yazdım. İki milyon insanın yerinden yurdundan edilmesi… Bunu yazmaya kalktım. Hiç de kolay değildi. En zor yazdığım kitap bu oldu” dediğini aktaran Baban Gökçeli konuşmasına yine büyük ustanın şu sözleriyle son verdi: “Benim romanlarımı okuyanlar insanlığı aşağılayamasınlar, zulme işkenceye karşı olsunlar. İkiyüzlü insanlar utançlarından kimsenin y& uuml;züne bakamasınlar. Benim romanlarımı okuyanlar insanın insanı sömürmesine savaşım versinler. Savaşa düşman, barışa dost olsunlar. Her koşulda, doğayı yok edenlere, çocuklarının, dünyanın geleceği için her koşulda savaşım versinler. Benim romanlarımı okuyanlar insana, doğaya sevgiyle dolu olsunlar.”

MÜBADİLLER KÖKSÜZ AĞAÇLAR GİBİDİR

Selçuk Ramazanoğlu moderatörlüğündeki söyleşi sohbet havasında geçti. Yaşar Kemal’in kendisinin de mübadil olduğunu belirterek sözlerine başlayan Güneştekin, insanın doğduğu, yaşadığı, öldüğü toprağa kök saldığını belirterek, “Siz kök salmış ağacın gövdesini koparırsanız o gövde bir süre sonra çürüyüp gider. Mübadiller de tam olarak böyledir. Yaşar Kemal kitaplarında bunu bize anlatıyor. Bu serginin de burada olmasının nedeni Yaşar Kemal ve Ada Hikayeleri’dir” dedi.

“BEN YAŞAR KEMAL’İN MİRASÇISIYIM”

Yaşar Kemal ile ikili sohbetlerinden büyük ustanın “İnsan iki duyguyla dünyaya gelir. Biri iyilik, biri kötülük. Ölünceye kadar da bu iki kavram insanın peşini bırakmaz” dediğini aktararak şöyle devam etti: “Kötünün içinde kin, nefret, kıskançlık, sahtekarlık, vicdansızlık vardır. İyi insanlar inanın bunu hissederler. Mübadeleyi yazan insan, oradaki kediyi, börtü böceği, atı, ineği, ağacı yazan insan iyi insandır” diye konuştu.

Güneştekin sözlerini, “Ben Yaşar Kemal’in mirasçısıyım. Yaşar Kemal tanıdığım en cesur, en vicdanlı, en iyi insandı benim için. Bugün Yaşar Kemal için bir araya gelmemiz benim için unutulmayacak bir akşam oldu. İyi ki büyük usta Yaşar Kemal var” diyerek sonlandırdı.

Söyleşi sırasında gösterilen Güneştekin’in “Ada Hikâyesi”nden pasajlar okuduğu 6 kısa video da izleyicilerden beğeni topladı.

Söyleşinin ardından Başkan Tunç Soyer, katılımcılara İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı anısına bastırılan çerçeveletilmiş pullardan hediye etti.

“GÂVUR MAHALLESİ” 5 MART'A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında 5 Mart 2023’e kadar her gün ziyarete açık serginin küratörlüğünü Şener Özmen üstleniyor. Sergide büyük boyutlu enstalasyonlar, video işleri ve metal formların taşla tamamlandığı heykel çalışmaları bulunuyor.