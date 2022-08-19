Ahmet Gürel’in ‘Atatürk ve İzmir’ kitabı çıktı

Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel’in dokuzuncu kitabı ‘Atatürk ve İzmir’ İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından yayımlandı. Kitap, 9 Eylül'de okuyucularla buluşacak.

İZMİR / Cumhuriyet
19 Ağustos 2022 Cuma, 10:10
Ahmet Gürel’in ‘Atatürk ve İzmir’ kitabı çıktı
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Türkiye'nin en zengin Atatürk arşivlerinden birine sahibi olan araştırmacı yazar Ahmet Gürel’in ‘Atatürk ve İzmir’ isimli yeni kitabı çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından yayımlanan kitap İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül’de okuyucularla buluşacak. 

Kitabı, binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınmış Hanri Benazus’a ithaf ettiğini söyleyen Gürel, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve asistanım Derya Yelkenkaya’ya teşekkür ederim” dedi.

Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Siyaset - Politika kategorilerinde eserler vermiş olan Gürel, özellikle Mustafa Kemal Atatürk arşivi ve kitaplarıyla adından söz ettirmişti.


Ahmet Gürel Atatürk İzmir APİKAM

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