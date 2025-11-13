Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'Murat Ongun' tepkisi: 'Bu adamın rezillikleri bir türlü durdurulamıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasına ilişkin iddianame kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, Lider TV’de katıldığı bir programda, soruşturmada tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

SKANDAL SÖZLER

Kütahyalı, programda yaptığı açıklamada Ongun’a yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

“Murat Ongun ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam. Thodex’in sahibi çocuk öldü gitti. ‘Aaa Murat Ongun içeride kendini asmış’ derlerse şaşırmam.”

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken, Ahmet Hakan, köşe yazısında Kütahyalı’yı sert bir dille eleştirdi.

"ADAMIN REZİLLİKLERİ BİR TÜRLÜ DURDURULAMIYOR"

Ahmet Hakan, Hürriyet’te yayımlanan yazısında, Kütahyalı’nın ifadelerinin hem etik dışı hem de hukuken sorunlu olduğuna dikkat çekerek şunları yazdı:

“Hadi bu sözlerin ahlaki düşüklüğünü, acımasızlığını, vicdansızlığını bir tarafa bırakalım. Bu sözler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ve hazırladığı iddianameye indirilmiş çok ağır bir darbedir.”

Hakan ayrıca, Kütahyalı’nın açıklamalarının kamuoyunda soruşturmayı tartışmalı hale getirdiğini belirtti:

“Bu adam isteyerek ya da istemeyerek Başsavcılık aleyhine oluşturulan olumsuz kampanyanın bir numaralı odağı haline gelmiş durumda. Her defasında provokasyon. Her defasında toplumsal kışkırtma. Her defasında rezillik. Her defasında kepazelik. ‘Dur’ diyen çok oldu ama adamın rezillikleri bir türlü durdurulamıyor.”