Ahmet Hakan'dan özür dileriz, ama...

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:38

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:34

Başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medyayı yakından takip ediyoruz; zira enkaz altındaki yurttaşlarımızın yardım çığlıkları, yıkıntıların başında yakınlarının kurtarılması için endişeyle yardım bekleyenlerin çağrıları bu platformlara yansıyor.

İktidara yakın Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te Fulya Kalfa ile birlikte sunduğu 'Tarafsız Bölge' programındaki sözleri dün akşam Twitter'da yoğun tepki yarattı. Bunun üzerine Cumhuriyet.com.tr, Hakan'ın programda sarf ettiği "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor" sözleri üzerinden bir haber yayınladı.

SÖZLERİNİN TAMAMI ŞÖYLE:

Ahmet Hakan'ın "Ahmet Hakan'dan skandal yorum" başlıklı haberimize konu olan sözlerinin tamamı şu şekildeydi:

* Sorgun’da ticaret odası, dört jeneratör almış, bölgeye göndermiş. Esnaf, bir tanker akaryakıt göndermiş deprem bölgesine. Helal olsun diyorum. Bunlar beni çok duygulandırıyor. Bizim insanlarımız, gerçekten güzel insanlar. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hangi çevreden olursa olsun hepsi böyle. Şişli’de gördüm. Yardım toplama merkezinde gencecik üniversiteliler yardımları paketliyorlardı.

* Olumsuzluklar çok az aslında, ama onlar tabii çok can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun esas estirdiği rüzgâr, dayanışma rüzgârı. Bunu unutmayalım. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava cıva. Çok önemli değil yani. Onlara çok aldırış etmeyin.

AMAÇ TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA VURGU

Hakan'ın sözlerinin tamamı izlendiğinde kastının devletin eksikliklerini gizlemek değil toplumsal dayanışmaya vurgu yapmak olduğu anlaşılıyor. Cumhuriyet.com.tr'de bizim de yayımladığımız haber nedeniyle Ahmet Hakan sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı.

Bunun üzerine Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında bugün sözlerinin "cımbızlandığını" belirterek, "Bu alçaklığı Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi yaptı" ifadesini kullandı. Devamında ise köşesine başlık olarak verdiği "Alçak, şerefsiz, rezil, kepaze, leş herifler demekten başka elimden bir şey gelmiyor" yazdı.

99 yıllık Cumhuriyet Gazetesi ve tüm çalışanları, Türkiye tarihinin bu en yıkıcı felaketlerinden birinde yurttaşın mağduriyetini kamuoyuna duyurmayı gazetecilik sorumluluğu gereği bir görev bilir. İktidar partisi AKP'nin ve onunla aynı çizgide pozisyon alan kişi ve kurumların izlediği "karartma" politikası tarafımızca asla kabul edilemez.

AHMET HAKAN'DAN ÖZÜR DİLERİZ

Bu ortamda Ahmet Hakan'ın sözlerinin de bu amaca hizmet ettiği yolunda yanlış bir algıya kapıldığımızı kabul etmek ve özür dilemek de yukarıda bahsettiğimiz sorumluluğun bir gereğidir.

Cumhuriyet.com.tr olarak Ahmet Hakan'dan beklentimiz kullandığı bu ağır ifadeleri geri alarak üzerine düşeni yapmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

NOT: Ahmet Hakan açıklamamızın ardından bugünkü köşesinde kullandığı ağır ifadelerin cumhuriyet.com.tr'yi kapsamadığını belirtti: Yazımda kullandığım ifadelerin, artık kendilerini kapsamadığını duyuruyorum.