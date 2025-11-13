Ahmet Kaya’nın şarkıları Kardeş Türküler yorumuyla seyirciyle buluşacak

Kardeş Türküler, Ahmet Kaya'nın 40. sanat yılı ve aramızdan ayrılışının 25. yılında, onun şarkılarıyla, sesiyle yurtiçi ve yurtdışında seyirciyle buluşacak.

Ahmet Kaya'nın toplumun her kesimini kucaklayan duruşu ile Kardeş Türküler'in farklılıklarımızla bir arada yaşama anlayışını buluşturacak konserlerde, ağırlıklı olarak "insan öykülerini" yansıtan şarkılar yer alacak. Ahmet Kaya'nın kültürel sınırları aşma cesareti, farklı müzikal gelenekleri harmanlarken yarattığı özgün ses ile Kardeş Türküler'in coğrafyanın farklı seslerine, dillerine yer veren kültürel çoğulcu anlayışını yansıtacak konserlerde, özel sürprizler de olacak.

Kardeş Türküler, Ahmet Kaya’nın müziğindeki çok katmanlı birikime dikkat çekerken; “Onun eserlerinde Malatya/Elazığ bölgesinin ince saz geleneğinden Azerbaycan müziğine, Abdal müziğine, Kürt dengbêj geleneğinden, arabesk, alaturka ve rock’a kadar çok çeşitli müzikal öğe bir arada görülür. Biz de bu zenginliği kültürel çoğulcu anlayışla şekillendirdiğimiz çok sesli yapımızla kucaklayacağız. Onun şarkılarındaki farklı kültürel öğeleri vurgulayarak, bazen geleneksel enstrümanlarla bazen özgün düzenlemelerle yeniden yorumlayacağız. Amacımız onun yarattığı o müzikal köprüyü daha da görünür kılmak ve şarkıları daima barışla, kardeşlikle buluşturmak" diyor.

Gülten Kaya ve GAM Müzik desteği ile hazırlıkları yapılan konserlerin en yakın dönem programı şöyle:

20 Kasım, Ankara Yenimahalle Kongre Merkezi

29 Kasım, İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi

4 Aralık, Diyarbakır Sezai Karakoç Kongre Merkezi

5 Aralık, Gaziantep Gaün Mavera Sahnesi

6 Aralık, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi

11 Aralık, Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi

Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin konser biletlerini Biletinial, Bubilet ve Biletix'ten; İstanbul konser biletini Passo'dan edinmek mümkün.