Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu gelişmenin üzerinden Ahmet Metin Genç'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir? Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli?

AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

Ahmet Metin Genç, 1972 tarihinde Maçka Ormanüstü Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başlayan Genç, 1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

AHMET METİN GENÇ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Genç, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.

AHMET METİN GENÇ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Genç yaptığı paylaşımda "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı.