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Ahmet Minguzzi davasında savcı iki sanığın tahliyesini istedi

Ahmet Minguzzi davasında savcı iki sanığın tahliyesini istedi

25.06.2025 15:33:00
Güncellenme:
İHA
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Ahmet Minguzzi davasında savcı iki sanığın tahliyesini istedi

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti.

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