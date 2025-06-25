Ayrıntılar geliyor...
Ahmet Minguzzi davasında savcı iki sanığın tahliyesini istedi
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti.
25.06.2025 15:33:00
Güncellenme:
İHA
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajların gönderilmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti.
İlgili Konular: #Mattia Ahmet Minguzzi