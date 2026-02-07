Ahmet Necdet Sezer'den uzun bir aradan sonra ilk görüntü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 11:13:00
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun bir aradan sonra Ankara’da düzenlenen Erol Evgin konserinde izleyiciler arasında görüldü.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun süre sonra usta sanatçı Erol Evgin’in Ankara’da verdiği konserde görüldü.

Erol Evgin, “4 Kuşağın Sesi Erol Evgin” turnesinin açılış konserini Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla Ankara Congresium’da verdi.

Başkentte sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Evgin, sevilen şarkılarını yaklaşık 3 bin kişilik izleyiciyle birlikte seslendirdi.

ÖZDEN TOKER DE İZLEYİCİLER ARASINDAYDI

Konserin ardından kulise geçen Ahmet Necdet Sezer’in, Erol Evgin ile bir süre sohbet ettiği öğrenildi. Sezer’in geceye kızıyla birlikte katıldığı, izleyiciler arasında ayrıca İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker’in de yer aldığı aktarıldı.

