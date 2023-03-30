Son dakika... Ahmet Necdet Sezer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!
Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi.
Görüşme talebinin, Ahmet Necdet Sezer'den geldiği belirtildi. Sezer'in evinde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
"BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"
Görüşmenin ardından açıklamada bulunan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.
açıklama Ahmet Necdet Sezer 2023 aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı Destek görüşme Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Uzlaşma için son saatler
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?