Son dakika... Ahmet Necdet Sezer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:08
Son dakika... Ahmet Necdet Sezer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması!
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya geldi.

Görüşme talebinin, Ahmet Necdet Sezer'den geldiği belirtildi. Sezer'in evinde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

"BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.


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