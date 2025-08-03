İzmir'in Foça ilçesinin eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim, sazlıkta ölü bulundu. Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Peki, Ahmet Nihat Dirim kimdir? Ahmet Nihat Dirim'in oğlu kim?

AHMET NİHAT DİRİM KİMDİR?

Ahmet Nihat Dirim ilkokulu ve ortaokulu Foça’da okudu. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya bölümüne kayıt yaptırdı. Foça’ya yakın olmak için 1978-1979 Öğrenim yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrenimine devam etti ve 1982 yılında mezun oldu.

1985 yılında Ziraat Fakültesinde birlikte eğitim gördüğü Berrin Benzinkaya ile evlendi. Bu evlilikten Kerem ve Yunus isimli iki oğulları oldu. İkinci evliliğinden Deniz isimli üçüncü oğlu dünyaya geldi. Yaşama veda ettiğinde Öngör hanım ile evliydi.

1989 seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanlığına aday oldu, seçimi kazandı. Foça Belediyesi’nde 1989-1999 yıllarında iki dönem Belediye Başkanlığı yaptı.

Derneği (SAD) ve Akdeniz Fokları Araştırma Grubu (AFAG) ile tüm Akdeniz bölgesi için önemli çalışmalar yaptı. Foça’yı tanıtmak için uluslararası konferanslar yapılmasını sağladı.

Dirim, 2001-2003 tarihleri CHP Foça ilçe başkanlığı yaptı. Uzun süre tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 63 yaşında hayatını kabetti.