Ahmet Özer hakkındaki soruşturmanın başladığı tarih belli oldu: Soruşturma 10 yıllık değil

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:44

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:44

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden" gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın, ilk olarak Temmuz 2023'te Diyarbakır'da başladığı ve Dosyanın İstanbul'a Temmuz 2024'te geldiği öğrenildi. Özer hakkında 10 yıllık geçmiş dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporlarının dosyaya eklendiği öğrenildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah erken saatlerde evine düzenlenen operasyonla, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLK SORUŞTURMA DİYARBAKIR'DA

Ahmet Özer hakkındaki soruşturmanın ise ne zaman başladığı ortaya çıktı. İlk olarak Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan hükümlü bir PKK'lıdan ele geçirilen örgütsel dokümanda Ahmet Özer'in adının geçtiği iddiası üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı ve dosyanın yetkisizlikle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA TEMMUZ 2024'TE BAŞLADI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise, Ahmet Özer'in son ikametinin İstanbul olması nedeniyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, dosyanın ise 2024'ün Temmuz ayında Başsavcılığa ulaştığı ortaya çıktı. Ahmet Özer hakkındaki dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelmesi üzerine, Özer hakkında geçmişe dönük 10 yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporları alınarak dosyaya eklendi. Emniyet tarafından hazırlanan tüm diğer raporların ise dosyaya 28 Ekim'de ulaştığı öğrenildi.