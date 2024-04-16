Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin efsane belediye başkanı olarak bilinen merhum Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina hayatını kaybetti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:17
Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merhum başkanlarından Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina, bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulmak için uzun yıllardır mücadele sergileyen Piriştina, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi ve üç torun sahibi olan Mine Piriştina’nın cenaze programı henüz belli olmadı.

BAŞKAN TUGAY'DAN BAŞSAĞLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından, "İzmir'in efsane Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın kıymetli eşi Mine Piriştina'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kimseye hissettirmeden yaptığı sayısız iyilikle gönülleri kazanan Mine Piriştina'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi haberleri Ahmet Piriştina haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
Ceyda Düvenci aşkını ilan etti! Yeni sevgilisinden romantik paylaşım geldi

Ceyda Düvenci aşkını ilan etti! Yeni sevgilisinden romantik paylaşım geldi
Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden MHP'de

Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden MHP'de
Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Mutlu: CHP’nin işi erken seçimi sağlamaktır

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Mutlu: CHP’nin işi erken seçimi sağlamaktır
Şişli Belediye Başkanı Şahan: ‘Son üç ayda ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir’

Şişli Belediye Başkanı Şahan: ‘Son üç ayda ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir’
Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba oluyor

Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba oluyor
‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!

‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!
Siirt’te Alzheimer hastası Hüseyin Tilki kanlar içinde bulundu

Siirt’te Alzheimer hastası Hüseyin Tilki kanlar içinde bulundu