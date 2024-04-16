Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin efsane belediye başkanı olarak bilinen merhum Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina hayatını kaybetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merhum başkanlarından Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina, bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulmak için uzun yıllardır mücadele sergileyen Piriştina, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi ve üç torun sahibi olan Mine Piriştina’nın cenaze programı henüz belli olmadı.
BAŞKAN TUGAY'DAN BAŞSAĞLIĞI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından, "İzmir'in efsane Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın kıymetli eşi Mine Piriştina'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kimseye hissettirmeden yaptığı sayısız iyilikle gönülleri kazanan Mine Piriştina'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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