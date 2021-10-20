Ahmet Taner Kışlalı ADD tarafından anıldı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:53

Gazetemiz yazarı Ahmet Taner Kışlalı'nın katledilmesinin üzerinden 22 yıl geçti.

Kışlalı'nın ölümünün 22. yıl dönümünde Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Atatürk Devrimleri için, demokrasi ve özgürlükler için Cumhuriyetin temel nitelikleri için yaşamlarını feda eden tüm devrim şehitlerini ve Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı saygı ile anıyoruz'' denildi.

'SONSUZA DEK YAŞAYACAKTIR'

Açıklamada, ''Gazeteci, siyaset bilimci ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı 21 Ekim 1999 tarihinde Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonunda kaybettik. Demokrasi şehidi Kışlalı katıksız bir Atatürkçü olup, Muammer Aksoy gibi, Bahriye Üçok gibi Atatürkçü Düşünce Derneği kurucuları arasında yer almıştı. Bir dönem Kültür Bakanlığı da yapan Ahmet Taner Kışlalı ülkemize kültür alanında sayısız hizmetler vermişti. Akademisyen olarak da binlerce öğrenci yetiştiren Kışlalı eserleri ile sonsuza dek yaşayacaktır'' ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



''Ahmet Taner Kışlalı Türkiye’nin laik, demokratik yapısının değiştirilmesini isteyen, Atatürk Devrimlerine karşı çıkan karanlık güçler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edildi. Kışlalı bütün çalışmalarında karanlık güçleri ve onların amaçlarını ifşa etmişti. Atatürk düşmanlarının Ahmet Taner Kışlalı’nın bedenini bombalarken asıl hedefleri laik, demokratik Cumhuriyetimiz olmuştur. Yaşadığımız dönemde ülkemizi kuşatan sorunlardan tek çıkış yolu Atatürk’ün gösterdiği yoldan yürümek, aydınlanma devrimlerine sahip çıkmaktır. Emperyalist güçlere karşı her alanda bağımsızlığımızı korumaktır''